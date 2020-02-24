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    Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через спалах коронавірусу

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    <p>Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках</p> - Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через спалах коронавірусу

    Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках

    Заборона стосується пасажирських поїздів

    Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу.

    Про це пише Reuters з посиланням на представника австрійського державного залізничного оператора.

    «Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках», - уточнив австрійський залізничний оператор.

    Зазначається, що заборона стосується пасажирських поїздів.

    Нагадаємо, у неділю в Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла жінка. Таким чином, кількість жертв коронавірусу в Італії сягнула трьох осіб.

    За даними влади, загальне число заражених збільшилося до 152 осіб.

    Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі. Зокрема, найбільша кількість інфікованих зафіксована на півночі Італії.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

    Згодом в Італії була зафіксована друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

    Через коронавірус Giorgio Armani проведе модний показ без глядачів.

    Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.

    Австрія здоров'я Італія потяг залізниця перевезення вірус
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