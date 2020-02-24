Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через спалах коронавірусу
Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках
Заборона стосується пасажирських поїздів
Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу.
Про це пише Reuters з посиланням на представника австрійського державного залізничного оператора.
«Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках», - уточнив австрійський залізничний оператор.
Зазначається, що заборона стосується пасажирських поїздів.
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