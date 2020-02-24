Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через спалах коронавірусу



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Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках

Заборона стосується пасажирських поїздів

Австрія призупинила залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу.

Про це пише Reuters з посиланням на представника австрійського державного залізничного оператора.

«Сполучення пасажирських поїздів з Італією через перевал Бреннер призупинено в обох напрямках», - уточнив австрійський залізничний оператор.

Зазначається, що заборона стосується пасажирських поїздів.

Нагадаємо, у неділю в Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла жінка. Таким чином, кількість жертв коронавірусу в Італії сягнула трьох осіб.

За даними влади, загальне число заражених збільшилося до 152 осіб.

Італія стала епіцентром нового коронавірусу у Європі. Зокрема, найбільша кількість інфікованих зафіксована на півночі Італії.

Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

Згодом в Італії була зафіксована друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

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Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.