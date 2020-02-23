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    У світі

    У Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу

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    Напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом - У Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу
    Напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом

    Карнавал у Венеції розпочався 16 лютого і мав тривати до вівторка

    У Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу.

    Про це поінформував губернатор регіону Венето Лука Зая у неділю, 23 лютого, повідомляє DW.

    «Ми маємо вжити кардинальних заходів. До цих заходів належить скасування карнавалу та навіть більше», – зазначив він.

    За даними місцевої влади, кількість інфікованих коронавірусом у північно-східному регіоні Італії збільшилась до 19 людей. Серед них двоє людей похилого віку перебувають у лікарні у Венеції.

    Напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.

    Карнавал у Венеції розпочався 16 лютого і мав тривати до вівторка, 25 лютого.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

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