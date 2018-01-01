Сніг і хуртовини повертаються в Україну: прогноз погоди на 4 лютого

У Києві у неділю обіцяють дощ, вдень з переходом в мокрий сніг

Погода у неділю, 4 лютого, суттєво погіршиться. Впродовж найближчої доби у більшості областей України погоду визначатимуть активні атмосферні фронти. Про це попереджають в Укргідрометцентрі. За прогнозами синоптиків, мешканцям західних областей у неділю варто готуватись до мокрого снігу, можливе його налипання та навіть хуртовини. На дорогах



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У Києві у неділю обіцяють дощ, вдень з переходом в мокрий сніг

Погода у неділю, 4 лютого, суттєво погіршиться. Впродовж найближчої доби у більшості областей України погоду визначатимуть активні атмосферні фронти.

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, мешканцям західних областей у неділю варто готуватись до мокрого снігу, можливе його налипання та навіть хуртовини. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 3 морозу до 2 градусів тепла.

У північних областях вночі дощ, місцями сильний, вдень дощ з переходом в мокрий сніг. Стовпчики термометрів не опускатимуться нижче нуля і триматимуться в межах +1+6.

На решті території України також прогнозують дощі, вдень у східних областях місцями сильні, а температура впродовж доби сягатиме +4+9, у південних областях може піднятись навіть до +13.

У Києві у неділю обіцяють дощ, вдень з переходом в мокрий сніг, пориви вітру – 15-20 метрів на секунду.

Вже з понеділка у всіх частинах України, окрім південної, очікується різке зниження температури вночі.