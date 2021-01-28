Київ засипає снігом: як курсує громадський транспорт

Бригади Київпастрансу очищують контактні дроти та трамвайні колії від снігу та намерзання

У Києві триває снігопад. Негода не вплинула на роботу громадського транспорту, він курсує без суттєвих відхилень від графіку.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

З учорашнього вечора на вулиці міста виїхали спеціалісти КП «Київпастранс» для попередження аварійних ситуацій на маршрутах громадського наземного транспорту в умовах снігопаду.

На лівобережній трамвайній лінії снігоприбиральна техніка Дарницького депо очищує колії від снігу.

Подільське депо та депо імені Шевченка також задіяло наявний парк спецтехніки для очистки колійного полотна.

Спеціальні трамвайні та тролейбусні бригади в оперативному режимі вночі курсували містом для підтримки контактних дротів у робочому стані. Оперативні бригади депо та Служби колії прибирали зупинки від снігу.

Київпастранс закликаємо водіїв сьогодні утриматись від поїздок особистим авто та надати перевагу громадському транспорту.

Як повідомлялося, 28 січня у столиці очікується сильний снігопад і ожеледиця, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Наразі на дорогах Києва працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад з ручного прибирання.

У зв'язку з цим із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.