123 населених пункти Одещини залишаються без світла: до деяких не можуть дістатися ремонтники

Через снігопад техніка застрявала прямо на дорогах

123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

Як повідомили у ДТЕК «Одеські електромережі», над усуненням наслідків аварій працюють 97 бригад, у тому числі тридцять в Одесі. Це 317 фахівців та 119 одиниць техніки.

«Наші хлопці, попри сніг і вітер, працювали всю ніч, – розповіли у пресслужбі компанії. – Наша техніка застрявала у снігових заметах, і до деяких місць обривів і інших пошкоджень ми дістатися просто не можемо».

Найскладніша ситуація – на півдні області, зокрема у Білгород-Дністровському районі, додали у ДТЕК.

«Щоб доїхати до високовольтних ліній, які обірвані в полях, ми кличемо на допомогу спецтехніку Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інакше ми туди фізично не доїдемо», – зазначили у компанії.

Слід зазначити, що «Укравтодор» закрив рух на дорогах в Одеській області через сніг

Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.