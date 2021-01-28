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    123 населених пункти Одещини залишаються без світла: до деяких не можуть дістатися ремонтники

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    Найскладніша ситуація&nbsp;&ndash; на півдні області, зокрема у Білгород-Дністровському районі - 123 населених пункти Одещини залишаються без світла: до деяких не можуть дістатися ремонтники
    Найскладніша ситуація – на півдні області, зокрема у Білгород-Дністровському районі
    Фото: ДТЕК

    Через снігопад техніка застрявала прямо на дорогах

    123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

    Як повідомили у ДТЕК «Одеські електромережі», над усуненням наслідків аварій працюють 97 бригад, у тому числі тридцять в Одесі. Це 317 фахівців та 119 одиниць техніки.

    «Наші хлопці, попри сніг і вітер, працювали всю ніч, – розповіли у пресслужбі компанії. – Наша техніка застрявала у снігових заметах, і до деяких місць обривів і інших пошкоджень ми дістатися просто не можемо».

    Найскладніша ситуація – на півдні області, зокрема у Білгород-Дністровському районі, додали у ДТЕК.

    «Щоб доїхати до високовольтних ліній, які обірвані в полях, ми кличемо на допомогу спецтехніку Держслужби з надзвичайних ситуацій. Інакше ми туди фізично не доїдемо», – зазначили у компанії. 

    Слід зазначити, що «Укравтодор» закрив рух на дорогах в Одеській області через сніг

    Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.
    Нагадаємо, найближчими днями в Україні буде справжня зима – зі снігом та хуртовинами у більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.
    Теги: Одеса Одещина Укравтодор ДТЕК снігопад вітер
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