Снігові пастки: рятувальники у двох областях витягали з заметів шкільні автобуси з дітьми

У автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у с.Козлів та смт Локачі

У автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у с.Козлів та смт Локачі

Снігопади ускладнили рух у Рівненській та Волинській областях

На Рівненщині у снігові замети потрапили одразу два шкільні автобуси, де було 26 дітей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники зазначають, що автобуси вдалось дістати зі снігових пасток.

«Рятувальники Рівненщини надавали допомогу у звільненню зі снігових пасток двох шкільних автобусів в яких їхали діти. Зокрема о 15:05 буксирували автобус, де було вісім дітей поблизу села Хорупань (колишній Млинівський район) та о 15:10 буксирували автобус, де перебували 18 дітей поблизу села Озліїв (колишній Корецький район)», ‒ йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, на Волині рятувальники звільнили з заметів 24 транспортних засоби.

«26 січня о 8:30 до служби 1010 надійшло повідомлення про те, що між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми. У автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у с.Козлів та смт Локачі. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягнули автобус із снігової пастки», ‒ йдеться у повідомленні.

Рятувальники також інформують, що водіям вантажних та легкових автомоблів, які опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху, надавали допомогу на автодорогах Луцьк-Хрінники, Луцьк-Любешів та Київ-Ягодин.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 січня, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.