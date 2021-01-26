Через снігопад на Рівненщині обмежили рух вантажівок

у Волинській та Рівненській областях – сильні снігопади і хуртовини

26 січня у Волинській та Рівненській областях – сильні снігопади і хуртовини

На трасі Київ-Чоп спостерігається мокрий сніг та пориви вітру до 20 м/с

У Рівненській області на трасі Київ-Чоп було тимчасове обмежено рух великогабаритного транспорту через снігопад. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У відомстві попередили, що на дорозі спостерігається мокрий сніг та пориви вітру до 20 м/с.

«Станом на 10:30 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов на ділянці траси Київ-Чоп спостерігається незначне ускладнення руху (уповільнений рух малогабаритного транспорту та автобусів)», - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працює снігоприбиральна техніка.

До слова, у ДСНС попереджають, що погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Укргідрометцентр також попереджає про значну і помірну небезпеку сходження лавин у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про шквальний вітер, ожеледицю та хуртовини. У всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Погода почала погіршуватися відучора. Через мокрий сніг та сильний вітер без світла залишились 269 населених пунктів.