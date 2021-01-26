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    Снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині

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    Рятувальники наголошують, що на дорозі утворилася пробка - Снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині
    Рятувальники наголошують, що на дорозі утворилася пробка
    Скрін з фото ДСНС у Львівській області

    Снігоприбиральна техніка не може виїхати через поривчастий вітер, що замітає дорогу снігом

    На Львівщині сьогодні, 26 січня, ввели обмеження для проїзду вантажівок через снігопад і сильний вітер. Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що на 13:00 на трасі трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між селами Тудорковичі та Хоробров обмежено рух великогабаритного транспорту.

    «Це пов'язано з тим, що через поривчастий вітер дорогу замітає снігом і необхідний проїзд для роботи снігоочисної техніки», ‒ йдеться у повідомленні.

    Рятувальники наголошують, що на дорозі утворилася пробка, спостерігається повільний рух легкових авто.

    Як повідомлялося, сьогодні, 26 січня, в Україні різко погіршиться погода.

    Теги: Львівщина рятувальники снігопад вітер
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