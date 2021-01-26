Снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині

Скрін з фото ДСНС у Львівській області

Рятувальники наголошують, що на дорозі утворилася пробка

Снігоприбиральна техніка не може виїхати через поривчастий вітер, що замітає дорогу снігом

На Львівщині сьогодні, 26 січня, ввели обмеження для проїзду вантажівок через снігопад і сильний вітер. Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на 13:00 на трасі трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між селами Тудорковичі та Хоробров обмежено рух великогабаритного транспорту.

«Це пов'язано з тим, що через поривчастий вітер дорогу замітає снігом і необхідний проїзд для роботи снігоочисної техніки», ‒ йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголошують, що на дорозі утворилася пробка, спостерігається повільний рух легкових авто.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 січня, в Україні різко погіршиться погода.