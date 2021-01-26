Снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині
Снігоприбиральна техніка не може виїхати через поривчастий вітер, що замітає дорогу снігом
На Львівщині сьогодні, 26 січня, ввели обмеження для проїзду вантажівок через снігопад і сильний вітер. Про це у Telegram повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що на 13:00 на трасі трасі Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між селами Тудорковичі та Хоробров обмежено рух великогабаритного транспорту.
«Це пов'язано з тим, що через поривчастий вітер дорогу замітає снігом і необхідний проїзд для роботи снігоочисної техніки», ‒ йдеться у повідомленні.
Рятувальники наголошують, що на дорозі утворилася пробка, спостерігається повільний рух легкових авто.
Як повідомлялося, сьогодні, 26 січня, в Україні різко погіршиться погода.