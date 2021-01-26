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    На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки (фото, відео)

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    До пошукових робіт залучені водолази - На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки (фото, відео)
    До пошукових робіт залучені водолази
    Фото: ДСНС

    Чоловік поїхав на риболовлю вранці 25 січня та не повернувся

    В Яготинському районі Київської області тривають пошуки рибалки, який зник 25 січня в акваторії річки Малий Супій.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    За попередніми даними, зі слів дружини, 25 січня о 04:00 чоловік поїхав на риболовлю та до вечора не повернувся.

    Його авто знайшлося на березі річки між селами Дзюбівка та Черкасівка. Телефон чоловіка не відповідає.

    До пошукових робіт залучено 35 чоловік та 2 одиниці техніки. Рятувальники працюють з місцевим населенням та громадською організацією «Воїни світла».

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    На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки (фото, відео)
    На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки (фото, відео)
    На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки (фото, відео)
    На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки (фото, відео)

    За допомогою квадрокоптера на кризі виявлено особисті речі рибалки, працюють фахівці водолазної групи.

    Як повідомлялося, у Черкаській області на Дніпрі водолази знайшли тіла двох чоловіків і дитини, які 24 січня провалилися під лід.

    Теги: ДСНС Київщина рибальство рятувальники річка
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