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    У Польщі снігопад залишив десятки тисяч людей без світла

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    <span>В окремих районах сніговий покрив сягав 25 сантиметрів</span> - У Польщі снігопад залишив десятки тисяч людей без світла
    В окремих районах сніговий покрив сягав 25 сантиметрів
    Фото: тvn24

    Найскладніша ситуація зберігається у сусідніх з Україною Підкарпатському, Люблінському та Підляському воєводствах

    У Польщі інтенсивні снігопади у понеділок і в ніч на вівторок, 26 січня, залишили без світла понад 80 тисяч людей на сході та південному сході країни. Про це повідомляє TVN24.

    Зазначається, що найскладніша ситуація зберігається у сусідніх з Україною Підкарпатському, Люблінському та Підляському воєводствах на північному сході країни.

    фото: тvn24

    За інформацією у Твітері заступника голови урядового центру безпеки Польщі Гжегожа Свіща, за минулу добу рятувальники виїжджали на виклики у зв’язку із сильними опадами 675 разів, найбільше ‒ у Підкарпатському (341) та Люблінському воєводствах (114).

    «Станом на 7.00 вівторка понад 81 тис. споживачів електроенергії залишалися у Польщі без світла. Найбільше викликів стосувалося усунення поламаних дерев з доріг та аварій ліній електропередачі. За минулу добу в окремих районах сніговий покрив сягав 25 сантиметрів», ‒ йдеться у повідомленні.

     Згідно з прогнозами польських метеорологів, інтенсивні опади у східних регіонах Польщі триватимуть і у вівторок, де може випасти ще до 10 см снігу.

    Як повідомлялося, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.

    Теги: Польща електроенергія рятувальники снігопад
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