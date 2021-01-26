У Польщі снігопад залишив десятки тисяч людей без світла

Найскладніша ситуація зберігається у сусідніх з Україною Підкарпатському, Люблінському та Підляському воєводствах

У Польщі інтенсивні снігопади у понеділок і в ніч на вівторок, 26 січня, залишили без світла понад 80 тисяч людей на сході та південному сході країни. Про це повідомляє TVN24.

Зазначається, що найскладніша ситуація зберігається у сусідніх з Україною Підкарпатському, Люблінському та Підляському воєводствах на північному сході країни.

За інформацією у Твітері заступника голови урядового центру безпеки Польщі Гжегожа Свіща, за минулу добу рятувальники виїжджали на виклики у зв’язку із сильними опадами 675 разів, найбільше ‒ у Підкарпатському (341) та Люблінському воєводствах (114).

«Станом на 7.00 вівторка понад 81 тис. споживачів електроенергії залишалися у Польщі без світла. Найбільше викликів стосувалося усунення поламаних дерев з доріг та аварій ліній електропередачі. За минулу добу в окремих районах сніговий покрив сягав 25 сантиметрів», ‒ йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозами польських метеорологів, інтенсивні опади у східних регіонах Польщі триватимуть і у вівторок, де може випасти ще до 10 см снігу.

Як повідомлялося, снігопад заблокував проїзд вантажівок на Львівщині.