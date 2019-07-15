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    «Собі засунь його, опудало городнє»: з’явилося відео, як Колесніков хамить виборцям

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    Борис Колесніков балотується в Раду по 49 округу в Донецькій області - «Собі засунь його, опудало городнє»: з’явилося відео, як Колесніков хамить виборцям
    Борис Колесніков балотується в Раду по 49 округу в Донецькій області
    Скріншот з відео

    Борис Колесніков, який балотується в Раду по 49 округу на Донеччині, на зустрічі з виборцями поводився досить грубо, ображав чоловіка та розмовляв із ним на підвищених тонах

    Лідер партії Опозиційний блок Борис Колесніков, який балотується в Раду по 49 округу в Донецькій області, на зустрічі з виборцями відзначився грубою поведінкою. Відповідне відео з’явилося у мережі 14 липня.

    Запитання виборців, яке розлютило Колеснікова, на відео не чути, але з відповіді кандидата можна зрозуміти, що йдеться про вирубку дерев.

    «Та що ти мені, ти подивися на себе з боку. Ти на себе подивися, який дармоїд, пика вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш - я до тебе поїду дерева вирубувати. А у нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти нахабний хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, по твоєму ставленню ти нахабний хам, ось і все», - сказав Колесніков.

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    «За Гнатенко, який приїде сюди, проголосуй. Я купив ліфти нові у Константинівці по 350 тисяч, а він відремонтував старі за 600 тисяч... А то я зараз поїду, мордовороту, буду дерева тобі вирубувать», - заявив політик.

    Також на відео зафіксовано момент, як інший чоловік передає Колеснікову якийсь пакет з символікою партії.

    «Собі засунь його, знаєш куди. Опудало городнє», - відповів на це Колесніков.

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