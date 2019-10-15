Проєкт нової редакції Закону «Про Службу безпеки» вже у Зеленського



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Півтора місяці тому Баканов гарантував депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону «Про Службу безпеки України» у найкоротші терміни

Законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції Закону «Про Службу безпеки України».

Про це 15 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Півтора місяці тому очільник Служби з трибуни Верховної Ради гарантував народним депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону «Про Службу безпеки України» у найкоротші терміни. Це зобов’язання виконано вчасно», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт також було передано до Ради національної безпеки і оборони України, Національного інституту стратегічних досліджень.

«Законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері. Внесення змін до законодавства – важлива складова реформи, завдяки якій СБУ має трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю спеціальну службу, здатну ефективно протидіяти новітнім викликам та загрозам державній безпеці України», - повідомили в Службі безпеки, уточнивши, що пріоритетними напрямами реформування СБУ є:

відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального вектору роботи;

впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація;

підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;

мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;

удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

Повідомляється, що днями концепт нової редакції Закону «Про Службу безпеки України» було презентовано членам профільних парламентських комітетів, послам «Великої сімки» та керманичам представництва ЄС в Україні. З проектом також ознайомилось керівництво Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС).

«Міжнародні партнери підтримали реформу Служби та висловили готовність надати допомогу в її реалізації», - заявили в СБУ.

Нагадаємо, у вересні речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що в Службі безпеки проводять системну реформу, яка має наблизити відомство до стандартів кращих спецслужб світу, «не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України».

До слова, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні повідомив, за яких умов звільнить главу Служби безпеки Івана Баканова.