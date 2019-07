Соцмережі висміяли Трампа за слова про «захоплення аеропортів» у 18 столітті



Президент США Дональд Трамп

Трамп заявив, що американська армія брала штурмом аеропорти у 18 столітті

Президент США Дональд Трамп, виступаючи з промовою на честь Дня незалежності, розповів про «перемогу в повітрі» американської армії у війні, яка була у XVIII столітті.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах.

«Наша армія захопила повітря, зруйнувала кріпосні стіни, зайняла аеропорти - вона зробила все, що потрібно», - заявив він.

Варто зазначити, що війна за незалежність США, також відома як Американська революція, тривала з 1775 по 1783 рік. У 1776 році 13 британських колоній у Північній Америці оголосили про свій суверенітет.

День незалежності США щорічно відзначається 4 липня - в річницю прийняття Другим Континентальним конгресом відповідної Декларації.

А першим літаком вважається побудований братами Райт «Флаєр-1», який піднявся в повітря в 1903 році.

Після слів Трампа про аеропорти, захоплені в XVIII столітті, в твіттері з'явився хештег #revolutionarywarairportstories - «історії про аеропорти революційної війни».

When you find out your flight has been cancelled due to bad weather and you and the Continental Army have to spend time in Valley Forge #RevolutionaryWarAirportStories pic.twitter.com/Ri5whf8A7r — Damian Ayers (@Talented_Xth) 5 липня 2019 р.

Commander Sully crossed the Delaware and suprised the Hessians at Trenton #RevolutionaryWarAirportStories pic.twitter.com/JZ6Fl97UNF — JoeHarte (@therealjoeharte) 5 липня 2019 р.

#RevolutionaryWarAirportStories

The Battle of Baggage Claim (1776)

Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen.



Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd — Covfefe Jones- King Of Shade (@King_Of_Shade) 5 липня 2019 р.

Сам Трамп пояснив свою заяву тим, що «телесуфлер вийшов з ладу, і, взагалі, оскільки йшов дощ, було важко щось розгледіти».