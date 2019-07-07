  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Соцмережі висміяли Трампа за слова про «захоплення аеропортів» у 18 столітті

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - Соцмережі висміяли Трампа за слова про «захоплення аеропортів» у 18 столітті
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп заявив, що американська армія брала штурмом аеропорти у 18 столітті

    Президент США  Дональд Трамп, виступаючи з промовою на честь Дня незалежності, розповів про «перемогу в повітрі» американської армії у війні, яка була у XVIII столітті.

    Відповідне відео опубліковане в соцмережах.

    «Наша армія захопила повітря, зруйнувала кріпосні стіни, зайняла аеропорти - вона зробила все, що потрібно», - заявив він.

    Варто зазначити, що війна за незалежність США, також відома як Американська революція, тривала з 1775 по 1783 рік. У 1776 році 13 британських колоній у Північній Америці оголосили про свій суверенітет.

    День незалежності США щорічно відзначається 4 липня - в річницю прийняття Другим Континентальним конгресом відповідної Декларації.

    А першим літаком вважається побудований братами Райт «Флаєр-1», який піднявся в повітря в 1903 році.

    Після слів Трампа про аеропорти, захоплені в XVIII столітті, в твіттері з'явився хештег #revolutionarywarairportstories - «історії про аеропорти революційної війни».

    Сам Трамп пояснив свою заяву тим, що «телесуфлер вийшов з ладу, і, взагалі, оскільки йшов дощ, було важко щось розгледіти».

    США армія війна Дональд Трамп незалежність літак День Незалежності Twitter президент повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ