Сьогодні буде майже літо: прогноз погоди на 24 квітня



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Однак на Великдень погода зіпсується

Сьогодні, 24 квітня, в Україні очікується суха та сонячна погода, повітря прогріється до +22. Однак на Великдень погода зіпсується.

Про це у Facebook написала Наталя Діденко.

«Циклон - над Атлантикою, антициклон - поблизу Фінляндії. Протистояння цих потужних атмосферних утворень робить вітер сильним у більшості європейських країн. Дощі, як видно з карти, пройдуть 24 квітня переважно на Заході Європи, в Україні буде сухо та сонячно. Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси і вони несуться часом аж за межі прогрозу. Очкіується завтра в Україні +15+22 градуси. Заморозки відступають», - написала синоптик.

У Києві у середу очікують суху і теплу погоду, вдень близько +20 градусів.

Водночас, за попередніми прогнозами, у великодню ніч йтимуть дощі та подекуди грози у західних областях України.

«Вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3−6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода», — підсумувала Діденко.