  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні буде обрано нового президента ПАРЄ

    У Страсбурзі відкривається зимова сесія ПАРЄ
    У понеділок, 22 січня, у Страсбурзі розпочне свою роботу Парламентська Асамблея Ради Європи. Українську делегацію очолює народний депутат Володимир Ар'єв. Сесія триватиме з 22 до 26 січня, у порядку денному дебати з різноманітних питань, виступи високопосадовців, обрання президента ПАРЄ та Комісара РЄ з прав людини. Зокрема, у понеділок буде
    • Сьогодні, 08:07
    • Розсилка
    22 січня розпочинає роботу зимова сесія ПАРЄ
    22 січня розпочинає роботу зимова сесія ПАРЄ

    У Страсбурзі відкривається зимова сесія ПАРЄ

    У понеділок, 22 січня, у Страсбурзі розпочне свою роботу Парламентська Асамблея Ради Європи. Українську делегацію очолює народний депутат Володимир Ар'єв.

    Сесія триватиме з 22 до 26 січня, у порядку денному дебати з різноманітних питань, виступи високопосадовців, обрання президента ПАРЄ та Комісара РЄ з прав людини.

    Зокрема, у понеділок буде проголосовано та названо нового президента ПАРЄ, відбудуться дебати про зростання ісламофобії, антисемітизму та ксенофобії у Європі; ізраїльсько-палестинський мирний процес.

    У вівторок, 23 січня, перед ПАРЄ виступить Генсек Турбйорн Ягланд, відбудеться перший раунд обрання нового Комісара РЄ з прав людини та суддів ЄСПЛ, дебати на тему захисту та просування регіональних мов та мов національних меншин, за результатами якої ПАРЄ голосуватиме резолюцію та рекомендації. Також перед ПАРЄ виступить крон-принцеса Данії та буде заслухано доповідь «Гуманітарні наслідки війни в Україні». За цією доповіддю відбудуться дебати та буде проголосована резолюція та рекомендації.

    Читайте також

    У середу – другий раунд обрання Комісара РЄ з прав людини та суддів ЄСПЛ, дебати щодо створення основ сучасного управління спортом, ефективного футбольного менеджменту, виступи президента Вірменії, прем’єр-міністра Данії. Також відбудеться засідання ad hoc комітету.

    У четвер буде заслухано річний звіт Комісара РЄ з прав людини Ніла Муйжнієкса, відбудуться дебати про захист дітей у збройних конфліктах, за результатами яких буде прийнята резолюція, перед парламентарями виступить президент Австрії. Також буде представлено огляд виконання зобов'язань Естонією, Грецією, Угорщиною та Ірландією.

    В останній день сесії, 26 січня, пройдуть дебати за двома темами: про юридичний імунітет міжнародних організацій та посилення міжнародного регулювання проти продажу засобів тортур.

    Як повідомляв раніше Володимир Ар'єв, у Раді Європи за підтримки проросійського лобі, зокрема на цій сесії, намагатимуться змінити регламент ПАРЄ, аби прибрати звідти можливість запровадження санкцій проти національних делегацій і в такий спосіб повернути до організації Росію.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    ЄСПЛ ПАРЄ Турбйорн Ягланд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ