Сьогодні буде обрано нового президента ПАРЄ

У Страсбурзі відкривається зимова сесія ПАРЄ

У понеділок, 22 січня, у Страсбурзі розпочне свою роботу Парламентська Асамблея Ради Європи. Українську делегацію очолює народний депутат Володимир Ар'єв. Сесія триватиме з 22 до 26 січня, у порядку денному дебати з різноманітних питань, виступи високопосадовців, обрання президента ПАРЄ та Комісара РЄ з прав людини. Зокрема, у понеділок буде



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22 січня розпочинає роботу зимова сесія ПАРЄ

У Страсбурзі відкривається зимова сесія ПАРЄ

У понеділок, 22 січня, у Страсбурзі розпочне свою роботу Парламентська Асамблея Ради Європи. Українську делегацію очолює народний депутат Володимир Ар'єв.

Сесія триватиме з 22 до 26 січня, у порядку денному дебати з різноманітних питань, виступи високопосадовців, обрання президента ПАРЄ та Комісара РЄ з прав людини.

Зокрема, у понеділок буде проголосовано та названо нового президента ПАРЄ, відбудуться дебати про зростання ісламофобії, антисемітизму та ксенофобії у Європі; ізраїльсько-палестинський мирний процес.

У вівторок, 23 січня, перед ПАРЄ виступить Генсек Турбйорн Ягланд, відбудеться перший раунд обрання нового Комісара РЄ з прав людини та суддів ЄСПЛ, дебати на тему захисту та просування регіональних мов та мов національних меншин, за результатами якої ПАРЄ голосуватиме резолюцію та рекомендації. Також перед ПАРЄ виступить крон-принцеса Данії та буде заслухано доповідь «Гуманітарні наслідки війни в Україні». За цією доповіддю відбудуться дебати та буде проголосована резолюція та рекомендації.

У середу – другий раунд обрання Комісара РЄ з прав людини та суддів ЄСПЛ, дебати щодо створення основ сучасного управління спортом, ефективного футбольного менеджменту, виступи президента Вірменії, прем’єр-міністра Данії. Також відбудеться засідання ad hoc комітету.

У четвер буде заслухано річний звіт Комісара РЄ з прав людини Ніла Муйжнієкса, відбудуться дебати про захист дітей у збройних конфліктах, за результатами яких буде прийнята резолюція, перед парламентарями виступить президент Австрії. Також буде представлено огляд виконання зобов'язань Естонією, Грецією, Угорщиною та Ірландією.

В останній день сесії, 26 січня, пройдуть дебати за двома темами: про юридичний імунітет міжнародних організацій та посилення міжнародного регулювання проти продажу засобів тортур.

Як повідомляв раніше Володимир Ар'єв, у Раді Європи за підтримки проросійського лобі, зокрема на цій сесії, намагатимуться змінити регламент ПАРЄ, аби прибрати звідти можливість запровадження санкцій проти національних делегацій і в такий спосіб повернути до організації Росію.

Джерело: Укрінформ