Сьогодні – другі роковини смерті активістки Катерини Гандзюк

Справі про напад на Катерину Гандзюк уже більше двох років

У низці українських міст відбудуться акції пам’яті активістки

Два роки тому, 4 листопада 2018 року, через три місяці після нападу із застосуванням сірчаної кислоти в Херсоні у лікарні померла активістка Катерина Гандзюк.

Сьогодні в низці українських міст відбудуться акції пам’яті Гандзюк. Як повідомляє спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» в Facebook, акції пройдуть у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Ужгороді, Луцьку та Кропивницькому. Там також відбудуться невеликі перфоманси.

«Щороку 4 листопада ми виходимо на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Каті і висловити свої вимоги справедливого розслідування цієї справи. В цьому році, в зв'язку з пандемією, ми не будемо закликати нікого до участі в акціях. Однак знаємо, що в деяких містах - Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Ужгороді, Луцьку, Кропивницькому і інших - невеликі акції і перфоманси відбудуться», - відзначили там.

Акції пам'яті почнуться о 19:00. У Києві активісти зберуться на Поштовій площі.

Батько активістки Віктор Гандзюк на своїй сторінці у Facebook також повідомляє про акції пам'яті, які відбудуться сьогодні у Києві.

Також посольство США в Україні розмістило на своїй сторінці сьогодні допис, в якому американські дипломати закликають українську владу притягти до відповідальності і виконавців, і замовників нападу на активістку.

Таакож сьогодні Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам’ять херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Катерина Гандзюк померла в лікарні 4 листопада 2018 року, через три місяці після нападу із застосуванням сірчаної кислоти в Херсоні.

Напад на неї стався 31 липня 2018 року. Зловмисник облив дівчину сірчаною кислотою, в результаті чого вона отримала хімічні опіки тулуба, руки і обличчя (понад 35% тіла).

За підозрою в причетності до нападу затримали п'ятьох безпосередніх виконавців. Вони пішли на угоду зі слідством і були засуджені до кількох років ув'язнення.

Зазначимо, що Приморський районний суд Одеси 16 жовтня визнав фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину.

У квітні 2020 року Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством.

27 квітня, в СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.