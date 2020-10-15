Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив під вартою Мангера і Левіна



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Обвинувачені залишатимуться під вартою без визначення розміру застави, - суд

Обвинувачені Мангер та Левін залишаться під вартою до 18 жовтня 2020 року

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у справі щодо загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк, голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

«15 жовтня 2020 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах обвинувачених М. та Л. на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року, якою обвинуваченим М. та Л. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року, без визначення розміру застави. За результатом апеляційного розгляду, ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, подані в інтересах обвинувачених М.та Л. – без задоволення», – поінформували в суді.

Як повідомлялося 9 вересня, на суді двоє свідків підтвердили причетність Мангера та Левіна.

Нагадаємо, в Одесі у Приморському районному суді 16 вересня почався розгляд обвинувального акту щодо Ігоря Павловського – ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

28 серпня Дніпровський райсуд Києва розпочав по суті розгляд справи вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.

Таким чином, подовження запобіжного заходу суд почне розглядати 15 жовтня о 15:00.