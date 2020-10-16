Вбивство Гандзюк: фігурант справи, який уклав угоду зі слідством, отримав умовний термін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Павловський, втім, залишиться в СІЗО, оскільки є фігурантом іншої справи Фото: Герман Крігер

В ході слухання Ігор Павловський вибачився перед батьком Катерини Гандзюк.

Приморський районний суд Одеси у п'ятницю, 16 жовтня, визнав фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину.

Як повідомляє Watchers.Media, йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі, звільнивши від відбування цього терміну з іспитовим строком на 1 рік.

Це рішення ухвалив суддя Дмитро Осіік. Вирок був винесений за угодою сторін.

Сторони можуть оскаржити вирок впродовж місяця. В ході слухання Павловський вибачився перед батьком Катерини Гандзюк.

«Я хочу публічно вибачитися перед Віктором Михайловичем і перед покійною Катериною, що не дав повних свідчень у Шевченківському суді Києва. Так вийшло, що були постійні погрози мені і моїй дочці. Тому прошу визнати угоду і визнати мене повністю винуватим, - заявив сам Ігор Павловський в ході судового засідання

Адвокати Владислава Мангера хотіли долучити до справи цивільний позов, але суд відмовив.

Представниця потерпілих Ольга Веретільник у коментарі журналістам припустила, що захисники Мангера в такий спосіб намагалися затягнути розгляд справи.

Ігор Павловський, втім, залишиться в СІЗО, оскільки є фігурантом іншої справи, про Херсонське злочинне угруповання, слідство у якій досі триває.

Довідково: Умовами подібних угод у кримінальних провадженнях зазвичай є важливі для слідства свідчення щодо інших фігурантів або обставин злочину.

У разі невиконання угоди існує законодавчний процес її скасування.

Нагадаємо, Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року скерувала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського у справі вбивства Катерини Гандзюк за частиною 1 статті 396 ККУ (приховування злочину).

У квітні 2020 року Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством.

27 квітня, в СБУ заявили, що завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.