Вбивство Гандзюк: на суді двоє свідків підтвердили причетність Мангера та Левіна



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Мангера та Левіна назвали винними у нападі на Гандзюк Фото: facebook.com/MasiNayyem

Було допитано свідків Павла Пилипенка – колишнього члена «Правого сектора» та бізнесмена Сергія Брагу

Ще двоє свідків підтвердили причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє УНІАН.

«Було допитано свідків Павла Пилипенка – колишнього члена «Правого сектора» та бізнесмена Сергія Брагу. Зокрема, Пилипенко розповів, що став свідком розмови, як Левін говорив Сергію Торбіну (безпосередній організатор нападу на Гандзюк , що потрібно «для Ніколаєвича» (Мангера) здійснити напад на Гандзюк», – йдеться у повідомленні.

За його словами, він став свідком ще однієї розмови, у якій Левін сказав, що «ця Гандзюк задовбала, треба її облити зеленкою або фекаліями».

Окрім того, Пилипенко став свідком ще однієї розмови між Торбіним і Левіним. У цій розмові Левін цікавиться, коли буде виконано замовлення щодо нападу на Гандзюк, на що Торбін відповів, що «все нормально. Люди працюють».

Інший свідок – Брага, фактично повторив свідчення, які дав Пилипенко, зокрема, він розповів, що у приймальню народного депутата 8 скликання Миколи Паламарчука у Херсоні зайшов Левін і, звертаючись до Торбіна, сказав, що «ця Гандзюк вже задовбала і що її треба люструвати, що потрібно зібрати людей, тому що ми з Ніколаєвичем хочемо, щоб її облили зеленкою або фекаліями».

Так само як і попередній свідок, Брага також сказав, що чув, як Левін цікавився у Торбіна, коли буде виконано замовлення, оскільки «Ніколаєвич хвилюється». Він також нагадав Торбіну, що «ви вже взяли гроші». На це Торбін відповів, що «все нормально, люди працюють».

Своєю чергою, адвокати Мангера та Левіна вважають ці свідчення неправдивими, що вони були дані під тиском прокуратури, яка пообіцяла обом фігурантам пом’якшення або уникнення покарання в іншому кримінальному провадженні щодо масових заворушень в місті Олешки Херсонської області.

Сьогодні суд не розглядав подовження запобіжного заходу для Мангера, оскільки суддя Юлія Іваніна погодилася на клопотання його захисників перенести розгляд цього клопотання у зв’язку з тим, що 15 жовтня зранку апеляційна інстанція має розглянути скаргу захисників Мангера на діючий для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі у Приморському районному суді 16 вересня почався розгляд обвинувального акту щодо Ігоря Павловського – ймовірного організатора вбивства Каті Гандзюк.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Нагадаємо, 28 серпня Дніпровський райсуд Києва розпочав по суті розгляд справи вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.

Таким чином, подовження запобіжного заходу суд почне розглядати 15 жовтня о 15:00.