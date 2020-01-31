Сьогодні може закінчитися процес імпічменту Трампа



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Процес імпічменту президента Трампа може закінчитися в п’ятницю Фото: AFP

У п’ятницю сенатори повинні вирішити чи хочуть вони заслухати свідків

31 січня може стати завершальним днем процесу імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті.

До четверга члени Сенату, яким належить винести рішення у справі про імпічмент Дональда Трампа, заслухали обвинувачення, в ролі якого виступили члени Палати представників, адвокатів президента і отримали можливість поставити питання обом сторонам.

Трампа звинувачують у зловживанні повноваженнями і перешкоджанні роботі Конгресу. Обидва звинувачення пов'язані з його спробою домогтися від президента України розслідування діяльності в Україні Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента і нинішнього кандидата в президенти Джо Байдена.

У п’ятницю сенатори повинні вирішити чи хочуть вони заслухати свідків. Демократи наполягають на виклику до Сенату колишнього помічника президента Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, який у своїй новій книзі стверджує, що глава Білого дому хотів домогтися від української влади розслідування, погрожуючи їм затримкою американської військової допомоги.

Переважна більшість сенаторів-республіканців вважають, що у запрошенні до Сенату свідків немає необхідності. Для виклику свідків потрібна проста більшість голосів сенаторів. Якщо всі сенатори-демократи проголосують «за», то для схвалення рішення їм будуть потрібні голоси ще чотирьох республіканців.

До вечора четверга, за інформацією керівництва республіканської фракції в Сенаті, четвірка тих, хто вагається сенаторів-республіканців – Мітт Ромні, Ліза Мурковскі, Сюзан Коллінс і Ламар Александр – мала намір проголосувати проти виклику свідків.

Якщо це станеться, згідно із затвердженою процедурою Сенат повинен провести остаточне голосування за звинуваченнями проти президента. Якщо очільнику сенатської меншості Чаку Шумеру не вдасться домогтися перенесення голосування, а він натякнув 30 січня, що спробує це зробити, то очікується, що Дональда Трампа виправдають 31 січня.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Як відомо, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Напередодні юристи Трампа представили шість аргументів відсутності тиску на Україну.

Президент США Дональд Трамп відхиляє висунуті проти нього звинувачення в рамках справа про імпічмент.

Демократи тиснуть на Сенат, щоб викликати Льва Парнаса, який оприлюднив ряд резонансних свідчень щодо спроб Білого дому тиснути на Україну, на слухання до Сенату США у якості свідка в процесі імпічменту.

Також повідомлялося, що Палата представників США оприлюднила документи від Парнаса, які підтверджують інформацію про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович. Вони також доводять існування контактів між Парнасом та помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіна Нуньєса.