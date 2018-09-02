Сьогодні очікується аномально спекотна погода



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Синоптики прогнозують збільшення рівня тепла до +34 градусів

У неділю, 2 вересня, згідно з прогнозами синоптиків, очікується аномально спекотна погода. В деяких областях України стовпчики термометрів показуватимуть до +34 градусів Цельсія. Такий показник вважається аномальним навіть для літнього періоду.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

Так, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на Приазов'ї окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі близько 20°, вдень 27-32°, на півдні до 35°, у західних областях 23-28°.

На заході України опадів не передбачається. Температура повітря вночі +13…+16 градусів, вдень +25…+29 градусів.

У Карпатах буде сонячно. Температура вночі +15…+17 градусів, вдень +30…+32 градусів.

На півночі України погода обіцяє бути ясною. Температура повітря вночі +15…+17 градусів, вдень +29…+31 градусів.

У центрі України без опадів. Температура повітря вночі +15…+ 18 градусів, вдень +29…+32 градусів.

На сході України буде тепло і сонячно. Температура повітря вночі +14…+18 градусів, вдень +29…+32 градусів.

На півдні України опади не прогнозуються. Температура повітря вночі +18…+22 градуси, вдень +29…+34 градусів.

В Криму також без опадів. Температура повітря вночі +20…+22 градусів, вдень +29…+31 градусів.

В столиці України у неділю буде сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.