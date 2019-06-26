Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації



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Парламентська асамблея Ради Європи

Доповідь із висновками комітетів ПАРЄ з питань моніторингу і регламенту Асамблея розгляне у другій половині дня середи

У середу Парламентська асамблея Ради Європи розгляне оскарження повноважень російської делегації.

Оскарження розглядається одразу за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України та Грузії.

Голова делегації України у Парламентській асамблеї Володимир Ар'єв порушив оскарження за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентаріїв є сумнівними, адже вони обиралися у тому числі з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.

Оскарження за змістовними підставами порушила представник делегації Грузії Ніно Гогуадзе. Вона наголосила, що Росія продовжує постійно не дотримуватися своїх зобов’язань.

Відповідну доповідь із висновками комітетів ПАРЄ з питань моніторингу і регламенту Асамблея розгляне у другій половині дня середи.

До моменту ратифікації (або ні) повноважень члени російської делегації тимчасово зберігатимуть усі права, за виключенням голосування за свої повноваження.

Як вже відомо, Україна готує відповідь на рішення ПАРЄ.

Раніше Клімкін відкликав Дмитра Кулебу для консультацій у зв'язку з рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. Також Клімкін висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ за те, що вони «виклалися по повній».

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.

Джерело: Укрінформ