Україна готує відповідь на рішення ПАРЄ – Кулеба



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Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба

Постпред України при Раді Європи заявив, що дії у відповідь повинні бути зваженими і цинічними

Україна повинна відповісти комплексом конкретних дій на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації в ПАРЄ. Про це у вівторок, 25 червня, заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

«У мене є багато історій про ПАРЄ... Але головне - майбутнє. Моя особиста позиція така: ми повинні відповісти не тільки словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспішно, а виважено і цинічно», - написав Кулеба.

За словами постпреда, в Києві, куди він сьогодні був відкликаний міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, він займатиметься «фіналізацією плану подальших дій».

Кулеба зазначив, що виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи є безпрецедентним.

«Таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили в організацію. І це чіткий сигнал», - сказав він.

У той час, він зазначив, що українські дипломати мають намір боротися до кінця.

«Не можу точно сказати, що в кінцевому підсумку буде, але точно знаю, що три ключові правила залишаються незмінними: спираємося на реальність; нас б'ють - ми б'ємо; граємо до кінця», - резюмував Кулеба.

Раніше Клімкін відкликав Кулебу для консультацій у зв'язку з рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. Також Клімкін висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ за те, що вони «виклалися по повній».

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

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