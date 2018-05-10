Сьогодні стихія влаштує справжній бунт: погода на 10 травня

На північному сході України стане прохолодніше

У четвер, 10 травня, на погоду більшої частини території України почне впливати поле підвищеного атмосферного тиску. У той же час температура кардинально не зміниться, залишаючись вище кліматичної норми для цього періоду. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентра. Разом з тим вдень на північно-сході України стане прохолодніше. Місцями



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На північному сході України стане прохолодніше

У четвер, 10 травня, на погоду більшої частини території України почне впливати поле підвищеного атмосферного тиску. У той же час температура кардинально не зміниться, залишаючись вище кліматичної норми для цього періоду.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентра.

Разом з тим вдень на північно-сході України стане прохолодніше. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, лише вночі у східній частині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У західних областях дощ, гроза, температура вночі +12...+14°, вдень близько +23...+25°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Карпатах дощ, температура повітря вночі +12...+14°, вдень +24...+26°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі України місцями дощ. Температура вночі +11...+13°, вдень +20...+22°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центрі України дощ, температура вночі +12...+14°, вдень близько +23...+25°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На сході України дощ, гроза, вночі +12...+14°, вдень +22...+24°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях України гроза, температура вночі +13...+15°, вдень близько +21...+23°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Криму дощ, температура вночі +12...+14°, вдень +20...+22°.

У Києві 10 травня місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+15°, вдень +22...+24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 травня найвища температура вдень була 28,7° в 1996 році, найнижча вночі -1,7° в 1912 році.

В Україні у п'ятницю, 11 травня, буде без опадів, лише вдень на Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, у східних регіонах та Сумської області 3-8° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; вдень 17-22°, на Закарпатті 21-26°.

У Києві 11 травня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.