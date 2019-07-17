Сьогодні суд у Москві розгляне продовження арешту українським морякам



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Арешт морякам можуть продовжити до кінця жовтня

Лефортовський суд Москви сьогодні, 17 липня, розгляне клопотання російського слідства про продовження терміну арешту 24 українським морякам, затриманим в Керченській протоці.

Так, 17 липня розглядатимуть клопотання про продовження строку тримання під вартою до 26 жовтня 2019 року стосовно моряків Артеменка, Ейдера і Сороки, а до 24 жовтня 2019 року - щодо решти моряків.

Так само відзначається, що в даний час розслідування кримінальної справи завершено, обвинувачені і захист приступили до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

16 липня Денісова та Москалькова планували провести зустріч у Москві.