Сьогодні у більшості регіонів дощі з грозами, температура до +33



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На заході очікується +26...+30

Сьогодні, 10 червня, у більшості областей України синоптики прогнозують дощі з грозами, за винятком східних та деяких південних областей - там сухо та сонячно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході очікується +26...+30 вдень та +13...+17 вночі.

У північних областях вдень буде +28...+30, а вночі +16...+19.

У центрі країни синоптики прогнозують +28...+33 вдень та +16...+19 вночі.

На півдні вдень +27...+33, а вночі +17...+21.

На сході країни прогнозують +30...+33 вдень та +16...18 вночі.

У столиці в цей день дощитиме, температура +28...+30 вдень та +17...+19 вночі.