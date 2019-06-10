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    Сьогодні у більшості регіонів дощі з грозами, температура до +33

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    Сьогодні у більшості регіонів дощі з грозами, температура до +33

    На заході очікується +26...+30

    Сьогодні, 10 червня, у більшості областей України синоптики прогнозують дощі з грозами, за винятком східних та деяких південних областей - там сухо та сонячно.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході очікується +26...+30 вдень та +13...+17 вночі.

    У північних областях вдень буде +28...+30, а вночі +16...+19.

    У центрі країни синоптики прогнозують +28...+33 вдень та +16...+19 вночі.

    На півдні вдень +27...+33, а вночі +17...+21.

    На сході країни прогнозують +30...+33 вдень та +16...18 вночі.

    У столиці в цей день дощитиме, температура +28...+30 вдень та +17...+19 вночі.

    Укргідрометцентр
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