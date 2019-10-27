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    Міс Україна-2019 зробила скандальну заяву про патріотів

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    Маргарита Паша&nbsp;зробила різку заяву про патріотизм - Міс Україна-2019 зробила скандальну заяву про патріотів
    Маргарита Паша зробила різку заяву про патріотизм

    Дівчина відреагувала на новини про її заяву щодо Криму

    Володарка титулу «Міс Україна – 2019» Маргарита Паша, яка напередодні зробила сепаратистську заяву про Крим, вчергове відзначилась – заявою про патріотизм.

    Допис на цю тему дівчина виклала у своєму Інстаграмі.

    Дівчина виклала скріншот новини про її заяву щодо Криму і підписала: «Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна труїти, залякувати і обманювати. Причому з почуттям глибокої гідності».

    Нагадаємо, Паша сказала, що окупований Росією Крим «належить усім».

    «Крим – усіх людей. Уся територія Землі, вона належить усім нам», – сказала вона.

    Паша додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця – Ялта і Форос.

    У грудні 2019 року Паша представлятиме Україну на конкурсі «Міс світу» в Лондоні. Вона є майстром спорту з художньої гімнастики, їй 24 роки. Нова «Міс Україна» мріє пов'язати своє майбутнє з політикою.

    Крим Україна патріотизм
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