Міс Україна-2019 зробила скандальну заяву про патріотів
Дівчина відреагувала на новини про її заяву щодо Криму
Володарка титулу «Міс Україна – 2019» Маргарита Паша, яка напередодні зробила сепаратистську заяву про Крим, вчергове відзначилась – заявою про патріотизм.
Допис на цю тему дівчина виклала у своєму Інстаграмі.
Дівчина виклала скріншот новини про її заяву щодо Криму і підписала: «Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна труїти, залякувати і обманювати. Причому з почуттям глибокої гідності».
Нагадаємо, Паша сказала, що окупований Росією Крим «належить усім».
«Крим – усіх людей. Уся територія Землі, вона належить усім нам», – сказала вона.
Паша додала, що відвідувала півострів в дитинстві. А її улюблені місця – Ялта і Форос.
У грудні 2019 року Паша представлятиме Україну на конкурсі «Міс світу» в Лондоні. Вона є майстром спорту з художньої гімнастики, їй 24 роки. Нова «Міс Україна» мріє пов'язати своє майбутнє з політикою.