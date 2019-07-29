Сьогодні Україна відзначає День Сил спецоперацій



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Сили спеціальних операцій - окремий вид Збройних сил, які здатні вести підривну діяльність в тилу ворога

Сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Свято встановлено для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Батьківщини, відповідно указу президента від 26 липня 2016 року.

Разом з тим, того ж дня Глава держави підписав Закон про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цим документом завершився процес створення зазначених військ, адже він визначив правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо створення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

Сили спеціальних операцій - окремий вид Збройних сил, який складається із добре навчених та мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак привітав військових з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

«Щиро вітаю вас із професійним святом! Сформовані в розпал російської агресії Сили спеціальних операцій успішно пройшли непростий шлях від становлення до набуття необхідних бойових спроможностей. Сьогодні воїни-спецпризначенці по праву вважаються представниками одного із найбільш сучасних компонентів Збройних Сил України, який здатний ефективно виконувати широкий спектр спеціальних і бойових завдань у будь-яких умовах обстановки», - йдеться у вітанні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також привітав з професійним святом бійців Сил спеціальних операцій Збройних сил України та побажав їм воєнної удачі.

«Від імені уряду та від себе особисто вітаю з професійним святом – Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України... Висловлюю подяку військовослужбовцям Сил спеціальних операцій за мужність і героїзм, виявлені у боротьбі на сході нашої країни! Бажаю Вам міцного здоров’я та воєнної удачі!» - зазначив прем'єр.