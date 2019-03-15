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    Сьогодні в деяких областях України очікується дощ

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    Сьогодні в деяких областях України очікується дощ

    Велика частина України буде сухою та сонячною

    15 березня в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг, на решті території без опадів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вітер переважно південний, 5-10 м / с. Температура вночі від 2 ° тепла до 1 ° морозу, вдень 5-10 ° тепла, в східних областях 0-4 ° тепла; в Карпатах вночі та вдень 1-6 ° морозу.

    На Київщині 15 березня місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південний, 5-10 м / с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 7-9° тепла.

    Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 15 березня, у західних областях України очікуються дощі, також є ймовірність мокрого снігу. 

    Велика частина України буде сухою та сонячною, однак у Харківській та Луганській області ймовірний сніг. Температура повітря вночі буде близько нуля, на Сході до 2 -4 градусів морозу, вдень очікується +5 +12 градусів.

    У столиці погода порадує киян: буде сухо, сонячно та помірно тепло, +8 градусів. А ось вже в суботу, 16 березня, північний циклон та атмосферні фронти принесуть в Україну ускладнення погоди - дощі та сильний вітер.

    Опади та штормовий вітер омине лише східні області. У неділю, 17 березня, погода покращиться - буде сухо і потеплішає до +10 +15 градусів, на Заході - до +14 +20 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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