Сьогодні в Україні буде хмарно, в деяких областях дощі зі снігом



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В східних областях очікується різке зниження температури

У суботу, 24 листопада, очікується холодна, хмарна погода, переважно без опадів. Мінімальний рівень тепла очікується в східних регіонах. В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях можливий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Західній Україні збережеться відносно тепла погода. Найтепліше 24 листопада буде на Закарпатті до +7, вдень до +1 вночі. Хмарно, опадів не очікується.

У Львівській, Терпнопільській та Івано-Франківській областях вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6 градусів. Хмарно, очікуються опади у вигляді снігу. У Луцькій, Рівненській та Житомирській областях сонячно, без опадів. Температура вдень до +2, вночі – до -5...-6 градусів.

В Центральній Україні у суботу варто очікувати переважно сонячної погоди з невеликою хмарністю, без опадів. Температура вдень від -2 до -4 градусів, вночі – до -6...-7 градусів.

На півдні нашої країни буде сонячно, вдень від 0 до +2, вночі до -3...-4 градусів. Аналогічна ситуація буде і в Криму.

На сході країни переважно сонячно, з незначною хмарністю. Найхолодніше буде в Харківській області: -2...-4, вдень до -11 градусів вночі. Схожа ситуація збережеться і на Донбасі.

У Дніпропетровській і Запорізькій областях вдень від 0 до -2, вночі – до -5 градусів. Опадів не очікується.