  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди на 10 вересня

    • Розсилка
    Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди на 10 вересня

    Прохолодніше буде в Луганській і Донецькій областях

    Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, ще буде по-літньому, теплою і сухою. У деяких регіонах температура повітря досягне +27 +28 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Погода на сході України очікується суха і сонячна. Вночі в регіоні буде прохолодно, від +8 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів. Прохолодніше буде в Луганській і Донецькій областях.

    В південних областях утримається літня погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +14 +18 градусів, вдень в регіоні очікується від +24 до +28 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +15 +17 градусів, вдень +25 +27 градусів.

    На півночі країни тепло і сухо. Вночі очікується від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

    У західних областях синоптики прогнозують комфортну суху погоду, без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів. Денна температура повітря складе +22 +25 градусів.

    В центральній частині країни сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +27 градусів.

    У Києві 10 вересня сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі очікується від +12 до +14 градусів, вдень повітря нагріється до +26 +28 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ