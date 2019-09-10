Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди на 10 вересня



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Прохолодніше буде в Луганській і Донецькій областях

Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, ще буде по-літньому, теплою і сухою. У деяких регіонах температура повітря досягне +27 +28 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на сході України очікується суха і сонячна. Вночі в регіоні буде прохолодно, від +8 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів. Прохолодніше буде в Луганській і Донецькій областях.

В південних областях утримається літня погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +14 +18 градусів, вдень в регіоні очікується від +24 до +28 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +15 +17 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі країни тепло і сухо. Вночі очікується від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують комфортну суху погоду, без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів. Денна температура повітря складе +22 +25 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі +11 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +27 градусів.

У Києві 10 вересня сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі очікується від +12 до +14 градусів, вдень повітря нагріється до +26 +28 градусів.