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    Сьогодні в Україні буде спекотно та дощитиме (карта)

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    Сьогодні в Україні буде спекотно та дощитиме (карта)

    Погоду в Україні з 27 серпня визначатиме антициклон

    27 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.

    У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

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    На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.

    У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+31 градус.

    У Києві також прогнозується мінливо хмарна погода, без опадів. Температура повітря вдень максимально сягне +27 градусів, вночі коливатиметься від +13 до +15. 

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