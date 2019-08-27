Сьогодні в Україні буде спекотно та дощитиме (карта)
Погоду в Україні з 27 серпня визначатиме антициклон
27 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.
У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.
На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.
У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів.
На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33 градуси.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+31 градус.
У Києві також прогнозується мінливо хмарна погода, без опадів. Температура повітря вдень максимально сягне +27 градусів, вночі коливатиметься від +13 до +15.