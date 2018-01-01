Сьогодні в Україні обіцяють сніг і потепління

У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 8 лютого 2018 року на території України очікуються снігопади, місцями сильні, в південних регіонах пройдуть дощі, денна температура від -1 до +9. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході пройдуть сильні снігопади, місцями з дощем,



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У Києві вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 8 лютого 2018 року на території України очікуються снігопади, місцями сильні, в південних регіонах пройдуть дощі, денна температура від -1 до +9. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході пройдуть сильні снігопади, місцями з дощем, температура повітря від -1 до +3.

У північних регіонах теж очікується сніг, вдень від -1 до +2.

В центральній частині дощі з мокрим снігом, температура повітря від 0 до +3.

На сході сніг, вдень від 0 до +2, у південних регіонах дощі, температура від +4 до +7, у Криму до +9.

Зазначимо, раніше синоптики попереджали про сильні снігопади 8-9 лютого у багатьох областях України.

Погода у Києві на сьогодні: температура повітря складе від -1 до +1 вдень та від -3 до -5 вночі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. В столиці очікується сніг.