Сьогодні в Україні очікується похолодання: прогноз погоди на 8 січня
- Сьогодні, 05:45
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Дощ з мокрим снігом очікується тільки в частині західних областей України
Погода в понеділок, 8 січня, в Україну принесе зниження температури у всі регіони.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
8 січня у східних, вночі у західних та центральних областях місцями невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Що стосується опадів, то 8 січня дощ з мокрим снігом очікується тільки в частині західних областей України: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Вінницька області.
А на решті території України на другий день Різдва погода буде сухою і сонячною.
Тим часом у Києві в понеділок очікується температура повітря на рівні +1 ... +3 градуси і без опадів.
В Одесі температура залишиться теплою +6...+8 а в Хмельницькому, Вінниці та Житомирі спуститься до -1.