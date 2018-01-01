Сьогодні в Україні очікується похолодання: прогноз погоди на 8 січня

Дощ з мокрим снігом очікується тільки в частині західних областей України

Погода в понеділок, 8 січня, в Україну принесе зниження температури у всі регіони. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 8 січня у східних, вночі у західних та центральних областях місцями невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Що стосується опадів, то 8 січня



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Дощ з мокрим снігом очікується тільки в частині західних областей України

Погода в понеділок, 8 січня, в Україну принесе зниження температури у всі регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

8 січня у східних, вночі у західних та центральних областях місцями невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Що стосується опадів, то 8 січня дощ з мокрим снігом очікується тільки в частині західних областей України: Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Вінницька області.

А на решті території України на другий день Різдва погода буде сухою і сонячною.

Тим часом у Києві в понеділок очікується температура повітря на рівні +1 ... +3 градуси і без опадів.

В Одесі температура залишиться теплою +6...+8 а в Хмельницькому, Вінниці та Житомирі спуститься до -1.