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    В Україні 2 травня буде спекотніше, ніж у Марокко чи Іспанії - синоптик

    У Києві у середу очікується суха та ясна погода
    У середу, 2 травня, в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +25 до +30 градусів. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко. «Зверніть увагу! У Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Португалії - якісь жалюгідні +10+16 градусів, а в нас 2-го травня очікується +25+30 градусів!» - підкреслює синоптик. Ясна погода
    • Сьогодні, 07:36
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    У Києві у середу очікується суха та ясна погода

    У середу, 2 травня, в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +25 до +30 градусів.

    Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «Зверніть увагу! У Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Португалії - якісь жалюгідні +10+16 градусів, а в нас 2-го травня очікується +25+30 градусів!» - підкреслює синоптик.

    Ясна погода домінуватиме повсюди в Україні. 

    Проте окремі острівці дощів та гроз, таких типово літніх, виникатимуть періодично на Заході, у Житомирській, Вінницькій областях та на півночі Київщини.

    У Києві 2 травня буде сухо ясно та +28+30 градусів.

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    Також Діденко закликає не забувати про пожежну небезпеку, кліщів, алергію на цвітіння, не нищити траву і красиві інсталяції в парках та пити побільше води.

    Раніше повідомлялося, що в Україні 2 травня без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий короткочасний дощ, гроза.

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