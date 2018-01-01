Сьогодні в Україні сніжитиме: прогноз погоди на 15 лютого

У четвер у західних, центральних та північних областях очікується холодна та хмарна погода

Погода в Україні 15 лютого буде різнитися — опади прогнозуються у центральних та південних та західних регіонах, і лише на сході — хмарно з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр. Вночі та вранці в країні місцями туман, у Приазов’ї та на Одещині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На



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У четвер у західних, центральних та північних областях очікується холодна та хмарна погода

Погода в Україні 15 лютого буде різнитися — опади прогнозуються у центральних та південних та західних регіонах, і лише на сході — хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі та вранці в країні місцями туман, у Приазов’ї та на Одещині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5−10 м/с.

Стовпчики термометрів вночі у західних регіонах покажуть 5−7 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. У північних областях від 8 до 5 градусів морозу вночі, вдень — від 1 градуса морозу до 2 тепла. У східних областях вдень від 1 морозу до 1 градуса тепла, вночі — 3−6 градусів морозу. У південних областях вночі від мінус 1 до 1 градуса тепла, вдень 3−5 тепла.

У Харкові протягом 15 лютого без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі -4 -6, вдень близько 0 градусів.

В Дніпрі сьогодні опади у вигляді мокрого снігу. Температура вночі -2 -4, вдень від 0 до 2 градусів тепла.

В Одесі 15 лютого протягом доби йтиме мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0 +2, вдень +3 +5.

У Львові сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 5-7 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У Сімферополі дощитиме. Температура вночі близько +2 +4, вдень +7 +9.

15 лютого у Києві та області вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі -6 -8 , вдень від 0 до 2 градусів тепла.