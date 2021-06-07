Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики: що потрібно взяти на тестування

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку

У понеділок, 7 червня, випускники складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.

Про це повідомляють «Факти».

Традиційно тестування розпочнеться об 11.00, але допуск учасників до пунктів складання ЗНО триватиме з 9.50 до 10.50.

Що треба мати з собою обов’язково:

Сертифікат ЗНО (оригінал).

Паспорт або інший документ, на основі якого отримували сертифікат.

Запрошення-перепустку, де вказано рекомендований час, коли треба прибути до пункту тестування.

Без цих трьох документів не допустять до складання ЗНО з фізики 2021.

Окрім того, варто взяти з собою дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку води без етикетки, а також засоби індивідуального захисту – маску, антисептик тощо.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

Раніше Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.