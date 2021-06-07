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    Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики: що потрібно взяти на тестування

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    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб - Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики: що потрібно взяти на тестування
    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб
    фото:УНІАН

    Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку

    У понеділок, 7 червня, випускники складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.

    Про це повідомляють «Факти».

    Традиційно тестування розпочнеться об 11.00, але допуск учасників до пунктів складання ЗНО триватиме з 9.50 до 10.50.

    Що треба мати з собою обов’язково:

    • Сертифікат ЗНО (оригінал).
    • Паспорт або інший документ, на основі якого отримували сертифікат.
    • Запрошення-перепустку, де вказано рекомендований час, коли треба прибути до пункту тестування.
    • Без цих трьох документів не допустять до складання ЗНО з фізики 2021.

    Окрім того, варто взяти з собою дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку води без етикетки, а також засоби індивідуального захисту – маску, антисептик тощо.

    Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

    Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, учасники залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

    Раніше Міносвіти відзвітувало, як пройшло ЗНО з англійської мови.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи. На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

    У 2021 році абітурієнти можуть складати п'ять предметів ЗНО, чотири з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

    Теги: ЗНО-2021 паспорт студенти навчання речі реєстрація
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    Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики: що потрібно взяти на тестування