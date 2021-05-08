Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу – МЗС

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву до Дня пам’яті та примирення

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву до Дня пам’яті та примирення. Про це ідеться на facebook-сторінці відомства.

«Сьогодні, 8 травня, ми вшановуємо пам’ять жертв Другої світової війни.Під час війни понад 8 мільйонів українців були вбиті, закатовані чи померли від голоду. Більше 7 мільйонів українців воювали проти нацистів в лавах союзників. Наші співвітчизники були на передовій – від самого початку до остаточної перемоги. Це історія про руйнування, смерть і дезінформацію – велику брехню, що розпалює ворожнечу, знищує і вбиває», – ідеться у повідомленні.

У МЗС також зазначили, протягом багатьох десятиліть українці сподівались, що війна більше ніколи не прийде на їхню землю. Але в 2014 Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину її території.

«Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й всю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю #НіколиЗнову / #NeverAgain», – заявили у Міністерстві закордонних справ.

Раніше Володимир Зеленський розповів, для чого українцям День пам’яті та примирення.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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