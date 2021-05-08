СБУ знешкодила ботоферму та агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням

Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та «ботоферми» в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму, повідомляє пресслужба відомства.

Так, оперативники встановили, що п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити «потрібну інформаційну картинку» напередодні та під час травневих свят.

Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні на початку травня.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.

За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

Також оперативники СБУ заблокували в Одесі роботу «ботоферми». Вона використовувалася для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. За їх результатами ухвалюватимуть відповідні процесуальні рішення.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як відомо, близько трьох тисяч осіб взяли участь у заходах до сьомої річниці трагічних подій у Одесі 2 травня.

Одного чоловіка доставили до відділу поліції. Він перебував в стані алкогольного сп’яніння та мав при собі заборонену комуністичну символіку. У результаті на нього складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Як вже повідомлялось, в Одесі у неділю відбулися заходи до річниці трагічних подій 2 травня 2014 року, коли у зіткненнях між сепаратистами та прихильниками єдиної України, а також під час пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб, понад 200 постраждали.

Зокрема, відбувся масовий Марш захисників Одеси. Акція розпочалась на Соборній площі. Одесити хвилиною мовчання вшанували пам’ять українських активістів Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, які загинули в центрі міста 2 травня 2014 року. Учасники маршу тримали прапори України, плакати та розгорнули банер із написом «Захистимо Одесу».

На Куликовому полі, де загинули представники проросійських сил, відбулося покладання квітів та запуск чорних і білих кульок.

Після закінчення заходів поліція перекрила доступ до Будинку профспілок, пояснивши це необхідністю проведення дезінфекції.