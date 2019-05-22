Сьогодні збереться уряд Гройсмана: можливо, востаннє



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Засідання розпочнеться об 11 годині

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні проведе засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«22 травня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться у повідомленні.

Початок заходу запланований на 11 годину.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту.



