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    Сьогодні збереться уряд Гройсмана: можливо, востаннє

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    Сьогодні збереться уряд Гройсмана: можливо, востаннє

    Засідання розпочнеться об 11 годині

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні проведе засідання Кабінету міністрів. 

    Про це повідомляється на Урядовому порталі.

    «22 травня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться у повідомленні.

    Початок заходу запланований на 11 годину.

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    Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради. 

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

    21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

    Сьогодні також відбудеться позачергове засідання парламенту. 


     

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