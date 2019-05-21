Депутатів терміново скликають на засідання Ради



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Спікер Андрій Парубій на сьогоднішній зустрічі з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський очікує, що депутати терміново приймуть зміни до закону про вибори народних депутатів

Завтра відбудеться позачергове засідання парламенту. Відповідне розпорядження вже зробив спікер Андрій Парубій, повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

«Голова Верховної Ради України видав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України» 22 травня 2019 року о 12-00», - написав нардеп в Facebook.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.