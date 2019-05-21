  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Депутатів терміново скликають на засідання Ради

    • Розсилка
    Спікер Андрій Парубій на сьогоднішній зустрічі з Володимиром Зеленським - Депутатів терміново скликають на засідання Ради
    Спікер Андрій Парубій на сьогоднішній зустрічі з Володимиром Зеленським

    Володимир Зеленський очікує, що депутати терміново приймуть зміни до закону про вибори народних депутатів

    Завтра відбудеться позачергове засідання парламенту. Відповідне розпорядження вже зробив спікер Андрій Парубій, повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

    Читайте також

    «Голова Верховної Ради України видав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України» 22 травня 2019 року о 12-00», - написав нардеп в Facebook.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

    21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

    Читайте також
    Верховна Рада вибори Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ