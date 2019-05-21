Тимошенко назвала відставку Гройсмана бажанням створити політичну кризу для Зеленського



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Володимир Гройсман та Юлія Тимошенко Колаж: ТВ Центр

На думку Юлії Тимошенко, Володимир Гройсман зобов'язаний продовжувати виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана піти у відставку бажанням створити політичну кризу для Президента Володимира Зеленського. Про це вона сказала журналістам після зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій.

«Я підозрюю, що просто хочуть для нового президента створити політичну кризу, яка буде тупиковою, яка не дасть йому керувати урядом. А уряд пішов у відставку, тому що президент закликав його написати заяву. Але це велика політична гра», - упевнена Тимошенко.

На її думку, Гройсман зобов'язаний продовжувати виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового.

Вона підкреслила, що пропонувати президенту кандидатуру нового прем'єра може лише коаліція.

Тимошенко додала, що відставку Гройсмана парламент може розглянути лише на позачерговому засіданні.

Лідер «Батьківщина» вважає передчасним говорити про її можливе призначення прем'єр-міністром. «Я думаю, про це передчасно говорити, тому що тепер має бути обраний новий парламент залежно від того, які фракції пройдуть до парламенту, буде сформовано нову коаліцію, і нова коаліція висуватиме кандидатуру на прем'єр-міністра», - сказала вона.

На її думку, майбутні парламентські вибори будуть де-факто і виборами нового прем'єра. «Ми обрали нового президента, а тепер треба обрати і майбутнього прем'єр-міністра на парламентських виборах разом із більшістю», - додала вона.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку. Згодом він закликав президента України Володимира Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.