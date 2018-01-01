Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску

Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску. Рекомендується під час магнітних бурь пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не зайвими будуть також контрастний душ і



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Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску

Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску.

Рекомендується під час магнітних бурь пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.

Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо спати.

Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовтеся від жирної і важкої їжі, уникайте продуктів, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).

Нагадаємо, сильні магнітні бурі трапляються близько 200 разів за сонячний цикл, який триває 11 років (тобто більше 18 разів на рік).

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть руйнування енергетичних систем.

Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70 % інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бурь.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску. Вчені пов'язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровообіг і настає кисневе голодування тканин.

Як повідомлялося, 6 вересня Сонце вибухнуло одразу двома спалахами Х-класу, один із яких увійшов до десятки найбільш потужних, які коли-небудь вдавалося виміряти.