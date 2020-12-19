Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: чим небезпечна та як пережити
Потужна магнітна буря триватиме дві доби
Сьогодні магнітна буря рівня G2 накриє Землю. Її відчують в тому числі жителі України.
Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.
Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, сильний удар рівня G2 очікується вже 19 грудня.
Магнітосфера також буде збудженою в неділю, 20 грудня. І продовжить бути активною до вівторка, 22 грудня, включно.
Ці три дні будуть найважчими, складними і напруженими.
24 грудня також прогнозуються коливання, але менш інтенсивні.
Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.
У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.
Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте ШКТ смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.