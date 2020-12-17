Землю накриє потужна магнітна буря: чим небезпечна та як пережити

Потужна магнітна буря триватиме дві доби

Магнітна буря рівня G2 накриє Землю вже в кінці тижня. Її відчують в тому числі жителі України.

Але ці геомагнітні коливання будуть не останніми в грудні 2020 року.

Так, згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, сильний удар рівня G2 очікується вже 19 грудня.

18 числа магнітосфера буде збуджена.

Магнітосфера також буде збудженою в неділю, 20 грудня. І продовжить бути активною до вівторка, 22 грудня, включно. Ці три дні будуть найважчими, складними і напруженими.

24 грудня також прогнозуються коливання, але менш інтенсивні.

Вчені прогнозують у найближчому майбутньому посилення магнітних бурь. Річ у тому, що Сонце увійшло в «25-й цикл», через що його активність почала зростати. Піку зірка досягне вже у 2025 році.

У ці дні багато людей можуть відчути аритмію серця, шум у вухах, стрибки тиску або просто психічну неврівноваженість і бажання з кимось посваритися.

Медики радять не планувати на ці дні ніяких важливих і відповідальних справ, добре висипатися, харчуватися і відпочивати. Також варто стежити за тиском.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі