Які аналізи треба здати після коронавірусу: поради лікаря

Перш за все необхідно здати загальний аналіз крові та сечі

Лікар рекомендує здати печінкові проби

Головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький розповів, які аналізи потрібно здати після перенесеного коронавірусу.

У своєму відеозверненні він заявив, що перш за все необхідно здати загальний аналіз крові та сечі.

Крім того, лікар рекомендує здати печінкові проби.

«Вони можуть бути вищими, тому не переживайте. Але моніторинг їх важливий, так як часто ви вживали парацетамол, ібупрофен, німесіл, і це може трошки піднімати печінкові проби», - зазначив він.

Жиравецький також радить здати ниркові проби, аналіз на креатинін і сечовину в крові.

«Ці два показники важливі, щоб зрозуміти, як працюють нирки. Крім того сечова кислота часто може змінюватися після ковіда. Якщо вона піднімається, вам лікар порадить дієту і, якщо необхідно, ліки, які знижуватимуть сечову кислоту», - сказав він.

Медик не рекомендує робити повторну КТ людям з нормальною сатурацією.

«Якщо у вас теж все добре з аналізами і у вас нормальний Ц-реактивний протеїн, феритин, загальний аналіз крові, немає температури, задишки і вам не робили КТ, робити її також сенсу немає», - підсумував лікар.

Нагадаємо, що за минулу добу 16 грудня в Україні виявили 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Вчора до лікарень з коронавірусом було госпіталізовано 2 997 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 252 пацієнта. Крім того за даними МОЗ вчора одужало 12 939 осіб. Здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828).

Станом на ранок четверга, 17 грудня, у світі зафіксовано 74 186 004 випадки заражень Covid-19. За минулу добу у світі на Covid-19 захворіло 710 024 осіб.