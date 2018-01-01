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    Соратниця Януковича зірвала аншлаг на російському ТБ

    Концерти Повалій транслювались на головних російських телеканалах
    Співачка Таїсія Повалій, яка була нардепом від Партії регіонів та досить наближеною людиною до екс-президента Віктора Януковича, і яка останніми роками здебільшого живе в Росії, зірвала аншлаг на російському ТБ. У своєму Instagram виконавиця опублікувала час і перелік виступів, які вийшли в ефір перед святкуванням Нового року.
    • Сьогодні, 07:58
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    Таїсія Повалій
    Таїсія Повалій

    Концерти Повалій транслювались на головних російських телеканалах

    Співачка Таїсія Повалій, яка була нардепом від Партії регіонів та досить наближеною людиною до екс-президента Віктора Януковича, і яка останніми роками здебільшого живе в Росії, зірвала аншлаг на російському ТБ.

    У своєму Instagram виконавиця опублікувала час і перелік виступів, які вийшли в ефір перед святкуванням Нового року.

    «Чудовий настрій в новорічні свята забезпечено!» – йдеться в дописі до програми.

    Зокрема, виступи української виконавиці показали по чотирьох російських телеканалах.

    Окрім того, Повалій взяла участь у новорічному вогнику на телеканалі «Інтер».

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    Окрім того, компанію Повалій склали Ані Лорак і Світлана Лобода.

    Нагадаємо, український музичний продюсер, звукорежисер та аранжувальник Володимир Бебешко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що співачка Таїсія Повалій, яка останніми роками здебільшого живе в Росії, заслуговує на повагу.

    Раніше Анастасія Приходько, фіналістка російської «Фабрики зірок 2007», заявила, що артисти, які «виросли» завдяки українській публіці, а зараз гастролюють у Росії — використали і зрадили свою державу. Таку думку Приходько висловила в інтерв’ю «Главкому».

    свята Світлана Лобода музика партії Інтер новорічні свята Вконтакте
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