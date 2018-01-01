Соратниця Януковича зірвала аншлаг на російському ТБ

Концерти Повалій транслювались на головних російських телеканалах

Співачка Таїсія Повалій, яка була нардепом від Партії регіонів та досить наближеною людиною до екс-президента Віктора Януковича, і яка останніми роками здебільшого живе в Росії, зірвала аншлаг на російському ТБ. У своєму Instagram виконавиця опублікувала час і перелік виступів, які вийшли в ефір перед святкуванням Нового року.



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Таїсія Повалій

Концерти Повалій транслювались на головних російських телеканалах

Співачка Таїсія Повалій, яка була нардепом від Партії регіонів та досить наближеною людиною до екс-президента Віктора Януковича, і яка останніми роками здебільшого живе в Росії, зірвала аншлаг на російському ТБ.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала час і перелік виступів, які вийшли в ефір перед святкуванням Нового року.