Соратниця Януковича зірвала аншлаг на російському ТБ
- Сьогодні, 07:58
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Концерти Повалій транслювались на головних російських телеканалах
Співачка Таїсія Повалій, яка була нардепом від Партії регіонів та досить наближеною людиною до екс-президента Віктора Януковича, і яка останніми роками здебільшого живе в Росії, зірвала аншлаг на російському ТБ.
У своєму Instagram виконавиця опублікувала час і перелік виступів, які вийшли в ефір перед святкуванням Нового року.
«Чудовий настрій в новорічні свята забезпечено!» – йдеться в дописі до програми.
Зокрема, виступи української виконавиці показали по чотирьох російських телеканалах.
Окрім того, Повалій взяла участь у новорічному вогнику на телеканалі «Інтер».
Окрім того, компанію Повалій склали Ані Лорак і Світлана Лобода.
Нагадаємо, український музичний продюсер, звукорежисер та аранжувальник Володимир Бебешко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що співачка Таїсія Повалій, яка останніми роками здебільшого живе в Росії, заслуговує на повагу.
Раніше Анастасія Приходько, фіналістка російської «Фабрики зірок 2007», заявила, що артисти, які «виросли» завдяки українській публіці, а зараз гастролюють у Росії — використали і зрадили свою державу. Таку думку Приходько висловила в інтерв’ю «Главкому».