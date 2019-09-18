Соратник Медведчука «засвітив» у Раді годинник майже за 3,5 млн грн



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Володимир Кальцев представляє партію «Опозиційна платформа - За життя» Фото: 061.ua

У нардепа Кальцева виявився годинник відомої швейцарської марки Breguet Classique Complications 3657

В ході чергового засідання Верховної Ради народний депутат Володимир Кальцев «засвітив» свій годинник марки Breguet, який оцінюється в 3,4 мільйона гривень.

Відповідне фото у залі парламенту зробив фотокореспондент «Апострофа».

Так, на руці у нардепа виявився годинник відомої швейцарської марки Breguet Classique Complications 3657, їх вартість на офіційному сайті - 137 900 доларів. Слід зазначити, що в Україні ця сума становить 2174 мінімальних пенсій.

Володимир Кальцев представляє партію «Опозиційна платформа - За життя», пройшов до парламенту за списками, під №24. У декларації народного депутата говориться, що він має великий бізнес з оборотом понад 50 млн гривень, а також кілька квартир і дач, в тому числі в окупованому Криму.

Годинник марки Breguet внесений в декларацію нардепа.