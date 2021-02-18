Союз Тимошенко з Медведчуком. Лещенко оприлюднив нові докази

Колишній нардеп каже, що сама Тимошенко «вчинила хитріше – хоч і була в парламенті, але не натиснула кнопки»

Фракція Юлії Тимошенко «Батьківщина» у Верховній Раді підтримала під час сьогоднішнього голосування за суддю Конституційного суду кандидатуру від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Павленка. На це звернув увагу колишній нардеп і член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. Він таким чином акцентує на тому, що Тимошенко і Медведчук вкотре діють разом.

«При чому сама вона вирішила вчинити хитріше - хоч була в парламенті, але не натиснула ніякої кнопки. А ось фракція дала 21 голос з 24. Таким чином, є ще одне підтвердження близьких відносин Тимошенко і ОПЗЖ, яке тягнеться ще з її спроб працевлаштувати Віктора Медведчука послом України в Росії за часів президента Ющенка», - написав Лещенко.

Зазначимо, що колишній журналіст і екснардеп вже не вперше шукає зв’язок між лідеркою «Батьківщини» та кумом Путіна. У січні Лещенко оголосив про «новий-старий альянс в українській політиці» Тимошенко та Медведчука.

За словами Лещенка, він проаналізував ефіри каналів Медведчука за останні дні. «Тимошенко з'являється мінімум тричі на тиждень на майданчиках кума Путіна. В один день - в ефірі «112 Україна», в інший день - на NewsOne, на третій день - на каналі Zік», - зазначив екснардеп. Між іншим, вже на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій щодо телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik.

21 січня екснардеп, блогер і з листопада минулого року заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм обізвав Тимошенко кінопрокатчицею, бо та згадала про його зарплату в «Укроборонпромі». Йшлося також про ефір на одному з телеканалів Медведчука.

А 8 лютого журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач оприлюднив фото, на якому лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, чи то цілується, чи то перешіптується з народним депутатом від «Опозиційної платформи – за життя» Віктором Медведчуком.