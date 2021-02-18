Суд може остаточно заборонити книгу про Стуса – Кіпіані

Перша інстанція визнала, що три епізоди книги є «неправдою»

Автор книги «Справа Василя Стуса» Вахтанг Кіпіані просить журналістів та громадськість прийти 19 лютого о 10.00 на засідання апеляційного суду в справі «Медведчук проти книги. Про це Кіпіані написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він нагадав, що перша інстанція вже визнала, що три епізоди книги є «неправдою». Та зазначив, якщо кум Путіна виграє цю справу – книга буде фактично заборонена.

«А ще таке: мовляв, частина книги є… художньою й це означає, що я як упорядник порушив закон і немайнові права Медведчука (це може мати наслідком ще один позов, я так розумію). Це питання не досліджувалося під час суду, це вже суддя Заставенко вирішила по доброті душевній» – зазначив Кіпіані.

Нагадаємо, книга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком в травні 2019 року у видавництві Vivat та відразу викликала великий інтерес у читачів.

Медведчук, який був адвокатом поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року, заявив, що вимагатиме через суд заборонити її розповсюдження.

Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Видавництво Vivat 24 листопада подало апеляційну скаргу на рішення Дарницького районного суду Києва. Апеляційний суд Києва 26 листопада відкрив апеляційне провадження.

Ця справа викликала широкий резонанс у суспільстві. Українці взялися масово скуповувати книжку Кіпіані. Видавництво надрукувало ще 15 тисяч примірників. Книга «Справа Василя Стуса» також вийшла в аудіоверсії. Її озвучив актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв.